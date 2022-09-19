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Менеджер Ферстаппена отреагировал на скандал с личным спонсором Макса

Менеджер Ферстаппена отреагировал на скандал с личным спонсором Макса
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Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена, заявил, что менеджмент гонщика не будет делать поспешных выводов о скандале, связанном со спонсором Макса.

«Здесь нужно быть осторожным. Мы ждем, когда факты будут выложены на стол. Мы связались с Jumbo, и нам сказали, что всё будет работать в обычном режиме. У нас есть соглашения с Jumbo, и супермаркет не является частью расследования. Это было чётко заявлено», — цитирует агента газета Algemeen Dagblad.

На прошлой неделе полиция провела обыск в доме, принадлежащем генеральному директору и владельцу сети супермаркетов Jumbo Фрицу ван Эрду, в связи с тем, что бизнесмен подозревается в отмывании большого количества денег. В отчёте говорится, что отмывание денег происходило посредством финансовых операций, включая участие в автогонках.

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