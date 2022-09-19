Хорнер оценил шансы на победу «Ред Булл» во всех оставшихся гонках сезона Формулы-1

Генеральный директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу оставшейся части сезона Формулы-1. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл 11 гонок в этом сезоне, включая последние пять подряд. В такой ситуации эксперты предполагают, что «быки» могут одержать победы и в шести оставшихся Гран-при.

«Победить во всех оставшихся Гран-при нынешнего сезона — довольно сложная задача. В основном это из-за того, что существует огромная разница в трассах. Но мы находимся в отличном положении в чемпионате. Мы будем выкладываться на все сто процентов в каждой гонке и делать всё, что в наших силах, тогда очки сами к нам придут», — приводит слова Хорнера Motorsport.



На данный момент «Ред Булл» занимает лидирующие позиции в Кубке конструкторов. Он опережает «Феррари» на 139 очков.