Зурер: Стролл как гонщик гораздо лучше, чем вам может казаться

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о пилоте «Астон Мартин» Лэнсе Стролле.



«Стролл как гонщик гораздо лучше, чем вам может казаться. Он может приносить результат. Да, его сложно назвать суперталантом, вроде Фернандо Алонсо или Себастьяна Феттеля, но он хороший второй пилот для команды. Он не так и плох. И на самом деле Лэнс достаточно хорош, чтобы зарабатывать очки. Он снова и снова это доказывает, даже учитывая то, насколько плох сейчас их болид.



Он не так плох по скорости на фоне Феттеля, как этого можно было ожидать. Он полноценно выполняет функции второго пилота. Можно сравнить их ситуацию, например, с „Маклареном“. Стролл ближе к Феттелю, чем Риккардо к Норрису. Если бы их машина была лучше, то Лэнс стабильно бы набирал очки», — приводит слова Марка Зурера Motorsport-Total.

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