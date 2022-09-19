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На горнолыжном курорте, принадлежащем Берни Экклстоуну, произошёл пожар

На горнолыжном курорте, принадлежащем Берни Экклстоуну, произошёл пожар
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В швейцарских Альпах на горнолыжной станции в Ле Дьяблере вчера, 18 сентября произошёл пожар в здании компании Glacier 3000, совладельцем которой является бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун, сообщает Blick.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку на момент пожара на месте никого не было.

При этом верхняя часть здания, в которой находился ресторан «Ботта», была полностью уничтожена огнём. Тушение пожара было затруднено из-за расположения комплекса — пожарные могли добраться до места инцидента только с воздуха.

«Мы не знаем, идёт ли речь о поджоге», — приводит слова Берни Экклстоуна Blick.

Как сообщает источник, в здании, помимо оборудования, находились эксклюзивные фотографии Формулы-1 авторства швейцарского фотографа Даниэля Рейнхарда. Они также были уничтожены огнём.

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