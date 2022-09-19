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Алексей Попов не уверен, что Херта лучше нынешних юниоров «Ред Булл»

Алексей Попов не уверен, что Херта лучше нынешних юниоров «Ред Булл»
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Российский комментатор Алексей Попов выразил сомнения, что Колтон Херта стал бы более достойной альтернативой для «Альфа Таури», нежели пилоты молодёжной программы «Ред Булл».

«Марко окончательно прервал переговоры с Хертой и очень жалеет, что Формула-1 так слабо котирует IndyCar и столь мало очков лаёт для суперлицензии. Но, с другой стороны, когда ты заканчиваешь чемпионат на десятом месте… Да, это – сильный чемпионат, но настолько ли ты лучше юниоров «Ред Булл»?", — сказал Алексей Попов в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.

В качестве альтернативы Херте, по слухам, Марко рассматривает голландца Ника де Вриса.

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