Алексей Попов не уверен, что Херта лучше нынешних юниоров «Ред Булл»

Российский комментатор Алексей Попов выразил сомнения, что Колтон Херта стал бы более достойной альтернативой для «Альфа Таури», нежели пилоты молодёжной программы «Ред Булл».
«Марко окончательно прервал переговоры с Хертой и очень жалеет, что Формула-1 так слабо котирует IndyCar и столь мало очков лаёт для суперлицензии. Но, с другой стороны, когда ты заканчиваешь чемпионат на десятом месте… Да, это – сильный чемпионат, но настолько ли ты лучше юниоров «Ред Булл»?", — сказал Алексей Попов в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.
В качестве альтернативы Херте, по слухам, Марко рассматривает голландца Ника де Вриса.
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