Андреас Зайдль: Пиастри — честный парень

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мнением о будущем новичке команды Оскаре Пиастри.
«Оскар — очень лояльный и честный парень. Вот почему мы хотели, чтобы он был частью нашей команды. Он молод, полгон энергии и амбициозен. Думаю, он очень уверен в себе.
Но в то же время он очень скромный. Он точно знает, насколько большая задача стоит перед ним. Он большой талант с огромным потенциалом», — приводит слова Андреаса Зайдля Motorsport-Total.
Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с «Маклареном» и уведомил о своих планах «Альпин». Однако французская команда объявила, что Оскар останется на 2023 год. После этого заявления Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне. Позже комиссия ФИА по контрактам одобрила многолетнее соглашение Пиастри с «Маклареном».
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