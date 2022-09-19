Расселл высказался против правила закрытого парка

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об идее увеличения количества спринтов в сезоне Формулы-1.
«Я думаю, что спринты нравятся всем. Ты участвуешь в гонках, каждый день за что-то борешься. Но, с другой стороны, болиды Формулы-1 сейчас это очень сложная техника, так что тренировки важны, чтобы подобрать настройки.
Допустить ошибку при подборе настроек легко, а если ты допустил её, то машина просто выпадет из рабочего окна. Если есть лишь одна тренировка, то достаточно всего одной поломки и остановки сессии красными флагами, чтобы после этого уик-энд был для тебя практически завершён. Так что я поддерживаю идею увеличения количества спринтов, но, думаю, стоит разрешить менять настройки после квалификации и спринта, а не закрывать их в закрытом парке с вечера пятницы», — приводит слова Расселла GPFans.
- 19 сентября 2022
-
22:58
-
22:55
-
21:54
-
21:50
-
20:53
-
20:50
-
19:58
-
19:52
-
18:52
-
18:46
-
17:51
-
17:45
-
16:37
-
16:25
-
15:37
-
14:51
-
14:44
-
14:41
-
14:38
-
14:12
-
13:18
-
12:48
-
11:42
-
11:39
-
11:02
-
09:56
-
09:31
-
00:16
- 18 сентября 2022
-
22:58
-
22:55
-
22:03
-
21:58
-
19:40
-
18:39
-
17:43