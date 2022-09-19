Расселл высказался против правила закрытого парка

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об идее увеличения количества спринтов в сезоне Формулы-1.



«Я думаю, что спринты нравятся всем. Ты участвуешь в гонках, каждый день за что-то борешься. Но, с другой стороны, болиды Формулы-1 сейчас это очень сложная техника, так что тренировки важны, чтобы подобрать настройки.



Допустить ошибку при подборе настроек легко, а если ты допустил её, то машина просто выпадет из рабочего окна. Если есть лишь одна тренировка, то достаточно всего одной поломки и остановки сессии красными флагами, чтобы после этого уик-энд был для тебя практически завершён. Так что я поддерживаю идею увеличения количества спринтов, но, думаю, стоит разрешить менять настройки после квалификации и спринта, а не закрывать их в закрытом парке с вечера пятницы», — приводит слова Расселла GPFans.

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