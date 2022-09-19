Феттель не исключил, что будет выступать в других гоночных сериях

Четырехкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не исключил, что будет выступать в других сериях после завершения карьеры в конце нынешнего сезона.
«У меня нет списка гонок, в которых я бы хотел выступить. Конечно, если я подумаю об этом, то на ум придёт несколько вариантов, но сейчас они могут звучать достаточно скучно. Мне нужно время, чтобы всё обдумать и остановиться ненадолго. Я живу в бешеном ритме, сколько себя знаю. И я с нетерпением жду появления свободного времени.
Но я знаю себя. Я не способен долго сидеть на месте. Так что, уверен, что-то точно появится. Но стоит подождать, чтобы понять, что именно это будет», — приводит слова Феттеля The Race.
Напомним, Феттель объявил об уходе из Формулы-1 по завершении сезона-2022.
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