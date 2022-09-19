На «Матч ТВ» рассказали, как Формула-1 расторгла контракт на трансляции в России

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал подробности того, как руководство Формулы-1 расторгло с телеканалом контракт на показ гонок в России.



«Какие соглашения были расторгнуты? Таких было всего два. Турниры по рестлингу WWE прислали уведомление по электронной почте — и такое право у них было по контракту. И Формула-1, и там отчасти по формальному признаку: были нюансы с оплатой — от Ф-1 недоставало необходимых документов, и они пытались использовать неоплату в качестве причины по выходу из сделки, что нами оспаривалось.



Потом они решили вообще уйти из России: отмена Гран-при в Сочи, разрыв отношений с промоутером, «Росгонками». А там и санкции в Англии подоспели — это фактически и стало основной причиной по прекращению контракта. С остальными же соглашения лишь приостановлены», — сказал Тащин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.