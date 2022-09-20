Алонсо: нам нужны осечки от команд впереди, чтобы попасть на подиум

Испанский пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо пессимистично оценивает свои шансы на последний подиум в составе «Альпин» перед уходом из команды в конце сезона.
Двукратному чемпиону мира осталось провести шесть гонок с командой «Альпин», прежде чем он покинет её и присоединится к «Астон Мартин» в 2023 году.
«Я думаю, что мы находимся на том же месте, что и весь год. Мы находимся прямо позади трёх лучших команд, так что наши естественные позиции — седьмая и восьмая, поэтому нам нужны осечки от машин впереди, чтобы попасть на подиум.
Я думаю, что сейчас мы находимся на хорошем ходу. Мы нашли определённую последовательность, даже несмотря на то, что последние гонки не были для нас полностью свободными от проблем. Нам ещё нужно кое-что улучшить, чтобы провести абсолютно чистый уикенд, и если мы это сделаем, то, вероятно, будем в очках в будущих гонках», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
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