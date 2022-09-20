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В «Мерседесе» ожидают хорошего выступления команды на Гран-при Сингапура

В «Мерседесе» ожидают хорошего выступления команды на Гран-при Сингапура
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Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт оптимистично оценивает шансы команды на Гран-при Сингапура.

«Мы ожидаем, что Сингапур будет немного больше похож на то, что мы видели в Будапеште и Зандворте. Это ухабистая трасса, которая будет создавать свои проблемы, но с точки зрения характера поворотов мы думаем, что она может быть немного лучше для нашей машины. Так что, надеюсь, мы добьёмся там хорошего результата. Мы максимально используем полученные знания на тренировках и надеемся, что в выходные мы добьёмся хорошего результата.

Мы хотим попытаться побороться с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов, мы хотим попытаться выиграть гонку в этом сезоне или несколько гонок, в идеале.

Но больше всего мы хотим вернуть себя на прежний уровень, чтобы в следующем году мы могли достойно бороться за чемпионство», — приводит слова Эллиотта Racingnews365.

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