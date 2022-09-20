«Поэтическая справедливость». Вольф высказался о возможной победе «Мерседеса» в Абу-Даби

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу задачи команды на оставшуюся часть сезона.

«Если бы вы спросили после Спа, я бы сказал, что невозможно выиграть в этом сезоне ни одной гонки. Потом Зандворт, мы почти выиграли его, но затем Гран-при Италии тоже прошёл для нас не слишком гладко.



Так что выиграть одну гонку должно быть целью. Даже если парус абсолютно точно установлен на 2023 год, это было бы очень приятно в таком трудном сезоне для всех наших людей. Мы не хотим закончить сезон без побед.

Что касается Сингапура, схема трассы должна подойти нашей машине. Мы по-прежнему считаем, что Марина Бей будет одной из наших лучших трасс, но в то же время мы осторожны с прогнозами.

Победа в Абу-Даби и поэтическая справедливость… Не думаю, что что-то вернёт нам чемпионат прошлого года, так что неважно, где мы победим», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.