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Сайнс призвал «Феррари» брать пример с «Ред Булл»

Сайнс призвал «Феррари» брать пример с «Ред Булл»
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Пилот Феррари Карлос Сайнс высказался по поводу окончания нынешнего сезона Формулы-1 и планов на следующий.

«Я бы хотел последовательного завершения сезона, особенно с учётом того количества вещей, которые произошли с нами в этом году. Я бы хотел провести спокойную последнюю часть сезона, чтобы с нами происходило меньше неприятных событий и чтобы мы могли набрать ритм для следующего года, который станет новой возможностью.

Мы должны попытаться улучшить пару вещей, таких как надёжность и стабильность. Мы должны помнить, что в этом году мы боролись с такой командой, как «Ред Булл», которая делает всё идеально. Мы должны извлечь из этого уроки и стать командой, которая будет делать это так же в следующем году», — приводит слова Сайнса GrandPrix.

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