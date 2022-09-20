Сайнс призвал «Феррари» брать пример с «Ред Булл»

Пилот Феррари Карлос Сайнс высказался по поводу окончания нынешнего сезона Формулы-1 и планов на следующий.
«Я бы хотел последовательного завершения сезона, особенно с учётом того количества вещей, которые произошли с нами в этом году. Я бы хотел провести спокойную последнюю часть сезона, чтобы с нами происходило меньше неприятных событий и чтобы мы могли набрать ритм для следующего года, который станет новой возможностью.
Мы должны попытаться улучшить пару вещей, таких как надёжность и стабильность. Мы должны помнить, что в этом году мы боролись с такой командой, как «Ред Булл», которая делает всё идеально. Мы должны извлечь из этого уроки и стать командой, которая будет делать это так же в следующем году», — приводит слова Сайнса GrandPrix.
- 20 сентября 2022
-
14:57
-
13:37
-
13:04
-
11:50
-
09:32
-
00:53
- 19 сентября 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
22:58
-
22:55
-
21:54
-
21:50
-
20:53
-
20:50
-
19:58
-
19:52
-
18:52
-
18:46
-
17:51
-
17:45
-
16:37
-
16:25
-
15:37
-
14:51
-
14:44
-
14:41
-
14:38
-
14:12
-
13:18
-
12:48
-
11:42
-
11:39
-
11:02
-
09:56