В «Феррари» признались, что не понимают перепадов в скорости своей машины

Старший инженер «Феррари» Джок Клиа признал, что итальянская команда, как и многие соперники, иногда теряется в догадках насчёт причин, по которым скорость её болида так сильно меняется от гонки к гонке.

«Честно говоря, если бы мы действительно знали эти вещи, то располагали бы серьёзным козырем… Разобраться в этих вещах очень сложно.



Вы общаетесь как с командами, которые показывают действительно хорошие результаты, так и с командами, которые отступили назад, и во всех случаях приходится разгадывать ребусы, чтобы понять причины таких выступлений. Вот почему эта работа непроста, и вот почему она так интригует всех вас и всех нас, ребята.

Честно говоря, мы не знаем всех ответов и мы всё ещё не понимаем, что именно произошло в Спа. Я думаю, такое происходит просто потому, что болиды абсолютно новые. Всегда будет крутая кривая обучения с новой разработкой или новым набором правил, и все находятся на этой крутой кривой обучения», — приводит слова Клиа Motorsport.