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«Никогда не говори никогда». Макс Ферстаппен — о возможном переходе в «Феррари»

«Никогда не говори никогда». Макс Ферстаппен — о возможном переходе в «Феррари»
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Действующий чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о своём возможном переходе в «Феррари» в будущем.

«На данный момент мой контракт с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года, и я очень рад быть там, где сейчас нахожусь. Но, как говорится, никогда не говори никогда. У меня хорошие отношения с «Феррари», и кто знает, что произойдёт после 2028 года. Может, меня и вовсе не будет в Формуле-1», — поделился Ферстаппен в интервью Formula Passion.

Стоит отметить, что итальянское издание Auto Moto сообщило, что отец Макса Ферстаппена уже интересовался планами «Феррари» на будущее.

Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2016 года. В прошлом году гонщик впервые в карьере стал чемпионом мира, в последней гонке обойдя Льюиса Хэмилтона. В нынешнем сезоне Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов и уже в ближайшей гонке может официально оформить свой второй чемпионский титул.

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Источник: Йос Ферстаппен контактировал с «Феррари» по поводу будущего Макса
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