Экс-пилот Ф-1: во всех командах Алонсо летели головы, увидим, что будет в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер высказался о том, как будут складываться взаимоотношения Фернандо Алонсо и руководства команды «Астон Мартин», которую испанец будет представлять с сезона-2023.
«Алонсо всегда очень мотивирован, он постоянно двигает команду вперёд, но да, он ещё и политик. Во всех командах, где раньше выступал Алонсо, летели головы. Посмотрим, что будет в «Астон Мартин». Как он поладит с Лоуренсом Строллом? Это может получиться забавно. Думаю, настрой у них схож. Оба стремятся добиться успеха любым способом. Думаю, что Стролл будет доволен, даже если Алонсо будет «давить на газ» в команде. Мне кажется, они сработаются», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.
Напомним, по окончании нынешнего сезона Алонсо покинет «Альпин». Двукратный чемпион мира уже подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где заменит Себастьяна Феттеля.
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