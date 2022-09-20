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Источник: де Врис готовится заменить Албона на Гран-при Сингапура

Источник: де Врис готовится заменить Албона на Гран-при Сингапура
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Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис может принять участие в ещё одном этапе Формулы-1 сезона-2022 в составе команды «Уильямс», сообщает RacingNews365.

По информации источника, в «Уильямсе» не исключают варианта, при котором Алекс Албон не успеет восстановиться к Гран-при Сингапура. В этом случае тайского гонщика заменит Ник де Врис, который ещё должен посетить базу команды, чтобы пройти подгонку сиденья.

Напомним, перед Гран-при Италии в Монце Ник де Врис экстренно заменил Алекса Албона, который был отправлен в госпиталь из-за аппендицита. Позднее Алекс перенёс операцию, а из-за возникших осложнений провёл ночь в реанимации.

Де Врис в дебютной гонке финишировал девятым и заработал два очка.

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