Доменикали: добавление новых участников не стоит в приоритете для Формулы-1 сегодня

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался по поводу увеличения числа участников чемпионата.
«Во всём нужно быть сбалансированным. Увеличение числа гонщиков? В конце концов, всегда есть предел, до которого вы можете дойти. Добавив одного или двух пилотов, мы дадим им путь в большой спорт, но нам также нужно понимать, что будет являться правильным для нашего спорта. Нам важно оценить устойчивость команд в Формуле-1. Нельзя, чтобы чемпионат стал слишком переполненным. Так что сегодня добавление новых участников не стоит в приоритете.
Вы видите, как трудно сегодня найти людей, которые действительно обладают способностью правильно вести этот бизнес. Я не думаю, что сегодня мы сможем с уверенностью сказать, что есть кто-то, кто подходит. Я думаю, что это то время, когда нам нужно инвестировать в будущее, но мы должны быть сбалансированы. Так что я не говорю, что этого не произойдет, но нам нужно делать это шаг за шагом», — приводит слова Доменикали Sky Sports.
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