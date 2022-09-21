Албон: мы проведём переговоры с «Ред Булл». Конечно, я бы хотел выступать за них в будущем

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу своих отношений с командой «Ред Булл».

«Ред Булл» помогал мне с самого начала моей карьеры, поэтому было бы очень приятно продолжить отношения с ними, но я как бы отдаляюсь от всей семьи, по крайней мере, в Формуле-1 на следующий год.

Конечно, мы проведём переговоры. И, конечно, в будущем я бы хотел иметь возможность носить логотип «Ред Булл» на своём шлеме. Но посмотрим.



Даже в этом году многое из того, что я делал, было сосредоточено на команде «Уильямс». Я просто сосредоточился на себе. И в то же время я уверен что парни в «Ред Булл» очень заняты, пытаясь выиграть чемпионат!

Я думаю, люди удивятся, но Хельмут Марко по-прежнему поддерживает очень хорошие отношения со всеми гонщиками, с которыми работал. Он всегда интересуется, как идут дела, как я себя чувствую в этом году, и тому подобное. Очевидно, что он меньше вовлечён в процесс, чем в предыдущие годы, но мы всё ещё разговариваем, и то же самое с Кристианом Хорнером, директором команды Red Bull, у меня хорошие отношения со всеми ними, мы по-прежнему хорошо ладим. Думаю, теперь у нас более непринуждённые разговоры, а не чисто деловые», — приводит слова Албона Racingnews365.