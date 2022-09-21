Марко рассказал, как «Андретти» склонила Херту остаться в IndyCar

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу ситуации вокруг гонщика Колтона Херты.

«Команда Андретти увеличила свое предложение Херте, чтобы он остался в IndyCar. Он должен сам урегулировать обязательства перед «Маклареном» и «Андретти», если хочет перейти к нам», — приводит слова Марко GrandPrix.

Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.



По слухам, в качестве альтернативы Херте Марко рассматривает голландца Ника де Вриса.

Ранее российский комментатор Алексей Попов выразил сомнения, что Колтон Херта стал бы более достойной альтернативой для «Альфа Таури», нежели пилоты молодёжной программы «Ред Булл».