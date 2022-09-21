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Штайнер: Хюлькенберг может принести в команду колоссальный опыт

Штайнер: Хюлькенберг может принести в команду колоссальный опыт
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о выборе состава пилотов на следующий сезон.

«Сейчас в нашем списке большая часть пилотов, у которых есть суперлицензия. Такой человек, как Хюлькенберг, принесёт с собой в команду колоссальный опыт. Нам нужно понять, какой вклад тот или иной пилот может внести в прогресс команды и выведет нас на вершину. Насколько мы готовы рискнуть? Брать молодого гонщика всегда больший риск, потому что нельзя сказать, насколько хорош он будет. У опытного пилота ближе к концу карьеры может пропасть мотивация. В этом вопросе решающим фактором является восприятие, потому что рассчитать это математически нельзя», — приводит слова Штайнера RTL.

Напомним, будущее Мика Шумахера в команде пока остаётся под вопросом. В настоящий момент переговоры с ним приостановлены.

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Источник: «Хаас» окончательно решил расстаться с Миком Шумахером
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