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Леклер рассказал Хэмилтону, насколько ему холодно во время криотерапии

Леклер рассказал Хэмилтону, насколько ему холодно во время криотерапии
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новую запись в своих социальных сетях, в комментариях к которой он пообщался с семикратным чемпионом мира, пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Леклер опубликовал фотографии из специальной камеры, в которой он проходит криотерапию. Ранее об использовании этой методики Леклер уже сообщал на своём YouTube-канале.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

«Холодно», — подписал фото Леклер.

«Насколько холодно?» — спросил в комментариях Хэмилтон.

«Настолько же, насколько холодны жёсткие шины во время зимних тестов в Барселоне», — пошутил в ответ Леклер.

За шесть гонок до конца сезона Шарль Леклер занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая лидеру, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, 116 очков.

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