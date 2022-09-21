Леклер рассказал Хэмилтону, насколько ему холодно во время криотерапии

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новую запись в своих социальных сетях, в комментариях к которой он пообщался с семикратным чемпионом мира, пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



Леклер опубликовал фотографии из специальной камеры, в которой он проходит криотерапию. Ранее об использовании этой методики Леклер уже сообщал на своём YouTube-канале.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

«Холодно», — подписал фото Леклер.



«Насколько холодно?» — спросил в комментариях Хэмилтон.



«Настолько же, насколько холодны жёсткие шины во время зимних тестов в Барселоне», — пошутил в ответ Леклер.



За шесть гонок до конца сезона Шарль Леклер занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая лидеру, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, 116 очков.