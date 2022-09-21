«Ред Булл» планировал участие Херты в этапе DTM, но отозвал заявку американца

Американский гонщик Колтон Херта должен был выступить на этапе DTM в Австрии в предстоящие выходные, однако его заявка была отменена, сообщает Motorsport-Total. По информации сеточника, Херта должен был принять участие в этапе немецкого кузовного чемпионата в составе команды «АФ Корсе», принадлежащей в этой серии концерну «Ред Булл».



Как информирует источник, «Ред Булл» планировал объявить об участии Херты в гонке незадолго до уикенда, однако в последний момент отозвал заявку. Точная причина этого не называется.



Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.