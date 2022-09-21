Руководитель «Астон Мартин»: выступлением в Италии де Врис показал всем, на что способен

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о выступлении Ника де Вриса на Гран-при Италии.
«Я должен снять шляпу перед Ником де Врисом, учитывая то, как он справился с ситуацией. Сесть с ходу в болид «Уильямса» не так просто, да, машина была ему знакома, но кто знал, как он с этим справится? У соперников было гораздо больше наката, но он справился отлично. Да, понятно, что трасса хорошо подходила болиду «Уильямса». Мы знали, что «Уильямс» в Монце будет быстрым, но это нужно было ещё сделать. Здесь гораздо выше нагрузки, нежели в Формуле-Е, но Ник справился прекрасно.
Сейчас он является претендентом на места в командах, в которых есть свободные места. И это выступление позволило ему раскрыть свои козыри, показать, на что он способен», — приводит слова Майка Крака GPFans.
- 21 сентября 2022
-
21:56
-
21:52
-
20:54
-
20:49
-
20:00
-
19:50
-
18:58
-
18:54
-
17:58
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
15:50
-
14:42
-
13:43
-
11:52
-
11:11
-
09:22
-
00:45
- 20 сентября 2022
-
23:43
-
23:38
-
22:50
-
21:40
-
21:06
-
20:35
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
17:49
-
17:32
-
16:30
-
15:56
-
14:57
-
13:37
-
13:04