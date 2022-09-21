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Руководитель «Астон Мартин»: выступлением в Италии де Врис показал всем, на что способен

Руководитель «Астон Мартин»: выступлением в Италии де Врис показал всем, на что способен
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о выступлении Ника де Вриса на Гран-при Италии.

«Я должен снять шляпу перед Ником де Врисом, учитывая то, как он справился с ситуацией. Сесть с ходу в болид «Уильямса» не так просто, да, машина была ему знакома, но кто знал, как он с этим справится? У соперников было гораздо больше наката, но он справился отлично. Да, понятно, что трасса хорошо подходила болиду «Уильямса». Мы знали, что «Уильямс» в Монце будет быстрым, но это нужно было ещё сделать. Здесь гораздо выше нагрузки, нежели в Формуле-Е, но Ник справился прекрасно.

Сейчас он является претендентом на места в командах, в которых есть свободные места. И это выступление позволило ему раскрыть свои козыри, показать, на что он способен», — приводит слова Майка Крака GPFans.

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