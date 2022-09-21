Штайнер: гонщики IndyCar достойны места в Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что пилоты IndyCar достойны места в Формуле-1.



«Я считаю, что гонщики IndyCar достойны места в Формуле-1. Там есть много пилотов с готовой суперлицензией. Алекс Росси, Джозеф Ньюгарден — у них есть суперлицензия, и они её смогли сделать по нынешним правилам. Думаю, мы можем обсудить изменения, если это нужно. Я не участвовал в разработке этих правил, поэтому не знаю, на чём они основывались, почему была выбрана именно такая система начисления очков, и я полностью открыт для её обсуждения.



Стоит обсудить потенциальные изменения правил, исправить их на будущее, если они были неверно согласованы, но для этого нужно согласие между всеми заинтересованными сторонами», — приводит слова Штайнера GPFans.



Напомним, ранее ФИА отказала в получении суперлицензии Колтону Херте.