«У всего должен быть предел». Боттас высказался о расширении календаря Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о расширении календаря Формулы-1. По словам Боттаса, в случае дальнейшего увеличения количества гонок командам будет необходимо задуматься о найме двух команд механиков и инженеров.
«У всего должен быть предел, потому что, думаю, после того как он будет расширен до определённого числа гонок, нам могут потребоваться две рабочие команды людей. А это дорогой и очень сложный сценарий для его реализации. Думаю, что непреодолимым ограничением является 25 гонок за сезон. Чтобы провести большее количество, нам действительно будут нужны две команды», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport.
Напомним, ранее Формула-1 представила предварительный календарь на сезон 2023 года, включающий в себя рекордное количество гонок — в следующем году состоится 24 Гран-при.
- 21 сентября 2022
-
21:56
-
21:52
-
20:54
-
20:49
-
20:00
-
19:50
-
18:58
-
18:54
-
17:58
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
15:50
-
14:42
-
13:43
-
11:52
-
11:11
-
09:22
-
00:45
- 20 сентября 2022
-
23:43
-
23:38
-
22:50
-
21:40
-
21:06
-
20:35
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
17:49
-
17:32
-
16:30
-
15:56
-
14:57
-
13:37
-
13:04