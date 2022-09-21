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«У всего должен быть предел». Боттас высказался о расширении календаря Формулы-1

«У всего должен быть предел». Боттас высказался о расширении календаря Формулы-1
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о расширении календаря Формулы-1. По словам Боттаса, в случае дальнейшего увеличения количества гонок командам будет необходимо задуматься о найме двух команд механиков и инженеров.

«У всего должен быть предел, потому что, думаю, после того как он будет расширен до определённого числа гонок, нам могут потребоваться две рабочие команды людей. А это дорогой и очень сложный сценарий для его реализации. Думаю, что непреодолимым ограничением является 25 гонок за сезон. Чтобы провести большее количество, нам действительно будут нужны две команды», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport.

Напомним, ранее Формула-1 представила предварительный календарь на сезон 2023 года, включающий в себя рекордное количество гонок — в следующем году состоится 24 Гран-при.

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