«У всего должен быть предел». Боттас высказался о расширении календаря Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о расширении календаря Формулы-1. По словам Боттаса, в случае дальнейшего увеличения количества гонок командам будет необходимо задуматься о найме двух команд механиков и инженеров.



«У всего должен быть предел, потому что, думаю, после того как он будет расширен до определённого числа гонок, нам могут потребоваться две рабочие команды людей. А это дорогой и очень сложный сценарий для его реализации. Думаю, что непреодолимым ограничением является 25 гонок за сезон. Чтобы провести большее количество, нам действительно будут нужны две команды», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport.



Напомним, ранее Формула-1 представила предварительный календарь на сезон 2023 года, включающий в себя рекордное количество гонок — в следующем году состоится 24 Гран-при.