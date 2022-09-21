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Хилл считает, что «Ред Булл» может быстро упустить лидерство

Хилл считает, что «Ред Булл» может быстро упустить лидерство
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что у соперников «Ред Булл» есть возможности, чтобы быстро догнать австрийскую команду по скорости.

«Если вы остановитесь в Формуле-1 хоть на секунду, то вас просто накроет. Вы утонете в зыбучих песках. Вот почему темп и прессинг не уменьшаются даже для лидеров. Если «Ред Булл» сейчас не будет дорабатывать эту машину, то к Абу-Даби «Феррари» и «Мерседес» будут совсем рядом», — приводит слова Хилла PlanetF1.

За шесть гонок до конца сезона «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов, имея на своём счету 545 очков. «Феррари» находится на втором месте с 406 очками, «Мерседес» — третий с 371 баллом.

В личном зачёте продолжает лидировать Макс Ферстаппен, который уже на Гран-при Сингапура может досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

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