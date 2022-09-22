Хорнер: Макс всегда уважал Хэмилтона, но никогда не трепетал перед ним

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу противостояния между пилотом его команды Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Смог ли кто-то из них залезть друг другу в голову? Я думаю, что, возможно, Макс больше залез в голову Льюиса, потому что Хэмилтон семикратный чемпион мира, ему есть что терять. Макс — молодой парень, который рискует, который бросает все силы на это и которому нечего терять. Некоторые его обгоны в прошлом году были потрясающими, и вы почувствовали, что это начало нервировать Льюиса. Было вполне очевидно, что Льюис был немного сломлен, когда Макс выиграл спринт в Сильверстоуне после поула Льюиса в квалификации.В воздухе тогда витала атмосфера отчаяния. Это были высокие ставки, и эмоции были на высоте.

Вы не можете не уважать всё, что сделал и чего достиг Льюис, это просто поразительно и, возможно, никогда не будет превзойдено. Но всех можно победить в какой-то момент времени, и Макс уважал его, но он не был в трепете перед ним. Он не боялся его, он наслаждался возможностью выходить против него и гоняться с ним колесо в колесо. Он верил, что может победить его, и именно эту внутреннюю веру и уверенность в себе мы видели во многих случаях», — приводит слова Хорнера GPblog.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: