Глава «Альфа Таури» объяснил, почему Цунода заслужил остаться в Формуле-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался по поводу японского пилота Юки Цуноды, который продлил контракт с командой на сезон-2023.

«Юки — очень талантливый гонщик, и в этом сезоне он сильно прибавил. Темп, который он демонстрирует в последнее время, является явным свидетельством крутой кривой обучения, что доказывает, что он заслуживает места в Формуле-1, и я по-прежнему ожидаю от него высоких результатов в последних шести гонках 2022 года. Как я всегда говорю, гонщику нужно как минимум три года, чтобы полностью освоиться в Формуле-1, поэтому я рад, что ему дали время показать весь свой потенциал. Кроме того, это свидетельство заслуг Хельмута Марко и его программы подготовки гонщиков. Теперь мы можем поднимать эти молодые таланты из младших категорий и развивать их. Я хотел бы вместе с Юки поблагодарить «Ред Булл» и «Альфа Таури», а также «Хонду» за их постоянную поддержку и за то, что они позволили ему остаться с нами ещё на один год», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.