Хорнер: подписал бы Риккардо, будь я на месте «Альпин»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возможный переход Даниэля Риккардо в «Альпин» по окончании нынешнего сезона.



«Очень жаль, что сейчас он без команды. Я считаю Даниэля большой личностью и отличным пилотом. Да, он немного сбился с пути, но если он останется в Формуле-1, то будет отлично. «Альпин»? На их месте я бы подписал его. Команда знает его по совместной работе, вместе они здорово выступали и даже брали подиумы. Думаю, Риккардо из тех, кого ещё можно пересобрать. Вспомните его выступления за нашу команду. Он обгонял, побеждал, попадал на подиумы. Уверен, что это никуда не делось, просто нужна перезагрузка.



Уверенность нужна в любом виде спорта, она играет большую роль. По какой-то причине он не чувствовал машину, но я надеюсь, что у него будет ещё один шанс, и мы увидим Даниэля на стартовой решётке в следующем сезоне», — приводит слова Хорнера Eurosport.

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