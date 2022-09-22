Девушка Ферстаппена сообщила о беременности, но сразу же удалила запись

Келли Пике, девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сообщила в своих социальных сетях о беременности.



«У меня положительный тест, но это не ковид. Спасибо всем за ваши лучшие пожелания!» — написала Пике в социальных сетях, однако практически сразу же удалила запись.



Можно предположить, что Келли хотела отправить пост с доступом только для близкого круга друзей, однако случайно поделилась радостной новостью со всеми подписчиками.



Келли также является дочерью бывшего бразильского автогонщика, трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике и сестрой Нельсона Пике-младшего, который выступал в Формуле-Е.



Келли Пике — бывшая девушка российского гонщика Даниила Квята, от которого она воспитывает дочь Пенелопу.