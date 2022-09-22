Боттас предложил изменить формат гоночного уикенда

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас считает, что Формуле-1 стоит сократить гоночный уикенд до двух дней, чтобы можно было проводить больше Гран-при в сезоне.
«Думаю, что как вариант в таком случае можно проводить меньше тренировок, чтобы снизить нагрузку на пилотов и команды. Я считаю, что нам необходимо сократить гоночный уикенд с трёх до двух дней. Такой вариант не обсуждался, но почему нет? Хотя, уверен, найдутся и сторонники нынешнего формата», — приводит слова Валттери Боттаса Speedweek.
Напомним, ранее Формула-1 представила предварительный календарь на сезон 2023 года, включающий в себя рекордное количество гонок — в следующем году состоится 24 Гран-при.
Кроме того, по словам Стефано Доменикали, Формула-1 размышляет над изменением формата гоночного уикенда.
- 22 сентября 2022
-
21:46
-
20:47
-
19:39
-
18:02
-
16:38
-
16:36
-
15:28
-
14:06
-
12:44
-
11:44
-
11:39
-
10:46
-
10:28
-
09:51
- 21 сентября 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:03
-
22:53
-
21:56
-
21:52
-
20:54
-
20:49
-
20:00
-
19:50
-
18:58
-
18:54
-
17:58
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
15:50
-
14:42
-
13:43
-
11:52
-
11:11