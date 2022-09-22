Боттас предложил изменить формат гоночного уикенда

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас считает, что Формуле-1 стоит сократить гоночный уикенд до двух дней, чтобы можно было проводить больше Гран-при в сезоне.



«Думаю, что как вариант в таком случае можно проводить меньше тренировок, чтобы снизить нагрузку на пилотов и команды. Я считаю, что нам необходимо сократить гоночный уикенд с трёх до двух дней. Такой вариант не обсуждался, но почему нет? Хотя, уверен, найдутся и сторонники нынешнего формата», — приводит слова Валттери Боттаса Speedweek.



Напомним, ранее Формула-1 представила предварительный календарь на сезон 2023 года, включающий в себя рекордное количество гонок — в следующем году состоится 24 Гран-при.



Кроме того, по словам Стефано Доменикали, Формула-1 размышляет над изменением формата гоночного уикенда.