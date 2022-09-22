Бывший гонщик «Торо Россо» рассказал о ночных кошмарах, связанных с Хельмутом Марко

Бывший гонщик Формулы-1 Хайме Альгерсуари рассказал о психологических проблемах, с которыми он столкнулся из-за работы в молодёжной программе «Ред Булл».



«Мне до сих пор снятся странные сны о времени выступлений в гонках. Особенно о бессилии и разочаровании из-за того, что так и не удалось добиться нужного результата. Я вижу, как Хельмут Марко злится на нас и отчитывает, словно мы какие-то дети. Это что-то вроде травмы, я уверен, что многие гонщики из молодёжной программы «Ред Булл» проходят через это.



Я не могу стереть это из своей памяти. Когда закончил карьеру, я даже обращался к психологам. Но мне до сих пор приходят странные мысли. Иногда я просыпаюсь в слезах, когда мне снится, что я проехал отличный круг, только чтобы не видеть сердитого доктора Марко», — приводит слова Альгерсуари El Confidencial.

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