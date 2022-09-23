В Колумбии ведут переговоры о проведении этапа Формулы-1 в 2024 или 2025 году
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Мэр колумбийского города Барранкилья Хайме Пумарехо сообщил, что он ведёт переговоры с Формулой-1 о проведении гонки под названием Гран-при Карибского бассейна.
«Всё идёт отлично, есть определённый прогресс. Представители Формулы-1 уже побывали в городе, он им понравился. Усилия по борьбе с изменениями климата, предпринимаемые нами, станут одним из важнейших аспектов Гран-при. Проведение гонки не будет ничего стоить ни стране, ни городу. Наоборот, у нас будет больше рабочих мест, это поспособствует развитию туризма и повышению узнаваемости. Если оставшиеся вопросы будут улажены, то, надеюсь, мы сможем говорить уже о сезоне 2024 или 2025 годов. Контракт будет подписан на десять лет», — приводит слова Хайме Пумарехо Blu Radio.
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