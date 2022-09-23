Представители Ферстаппена опровергли информацию о беременности девушки Макса

Представители действующего чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена опровергли информацию о том, что его девушка Келли Пике беременна.



Ранее в сети появилась информация о том, что девушка пилота ждёт ребёнка. Сообщалось, что Пике выложила запись на своей странице в одной из социальных сетей, где сообщила радостную новость и поблагодарила всех за поздравления, но позже удалила её.



Представители Ферстаппена сообщили изданию Show News, что это неизвестные выложили отфотошопленную картинку и ввели в заблуждение различные СМИ.



Келли Пике — бывшая девушка российского пилота Даниила Квята, от которого у неё есть дочь Пенелопа. Также Келли является дочерью бывшего бразильского гонщика, трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике.

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