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Хилл: если «Ред Булл» не будет развивать машину, то «Мерседес» и «Феррари» догонят его

Хилл: если «Ред Булл» не будет развивать машину, то «Мерседес» и «Феррари» догонят его
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл считает, что в «Ред Булл» не должны расслабляться, несмотря на преимущество над соперниками в последних гонках.

«Если в Формуле-1 ты остановишься хотя бы на секунду, то начнёшь тонуть. Можно буквально провалиться в зыбучие пески. Даже после побед давление никуда не исчезает. Если «Ред Булл» не будет продолжать работу над развитием машины, то к гонке в Абу-Даби «Мерседес» и «Феррари» его нагонят», — приводит слова Хилла GPBlog с ссылкой на подкаст F1 Nation.

На данный момент «Ред Булл» лидирует в борьбе за Кубок конструкторов и опережает ближайшего преследователя в лице «Феррари» на 139 очков. «Мерседес» отстаёт от австрийской команды на 174 очка.

В общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен, который опережает Шарля Леклера на 116 очков.

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