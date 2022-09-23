Хэмилтон: поражение в Абу-Даби мотивировало меня задержаться в Формуле-1 подольше

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, как поражение на финише сезона-2021 в Абу-Даби побудило его задержаться в Формуле-1 ещё на несколько лет.
«Определённо, если бы мы выиграли в прошлом году, а затем и в новом сезоне, то моя жизнь складывалась бы иначе. Мне нравится, что я прохожу этот тяжёлый период. Мы должны двигаться дальше, тяжело работать, чтобы прийти к точке, где нам станет проще. Так что да, я бы сказал, что то поражение мотивировало меня задержаться подольше.
Кроме того, я чувствую себя в хорошей форме, я нахожу возможность чувствовать себя лучше физически. Что касается ментального состояния, то мы, спортсмены, всегда на грани. Но сейчас, находясь здесь, я благодарен этой возможности. Мне нравится думать, что я по-прежнему заслуживаю места здесь и что впереди мне предстоит ещё много работы», — поделился Хэмилтон в интервью Racer.
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