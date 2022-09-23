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«Заубер» 27 сентября объявит о партнёрстве с «Ауди»

«Заубер» 27 сентября объявит о партнёрстве с «Ауди»
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Швейцарская команда «Заубер», выступающая в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео», 27 сентября объявит о партнёрстве с «Ауди», сообщает издание Motorsport-Total.

По информации источника, команда будет называться «Ауди», о других деталях будущего соглашения на данный момент не сообщается.

Ранее в социальных сетях «Альфа Ромео» появился анонс объявления, которое будет опубликовано 27 сентября.

«Продолжаем творить историю», — сказано в записи.

Ранее в «Ауди» официально объявили, что придут в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей. Кроме того, сообщалось, что компания выкупит 75% акций «Заубера» примерно за $ 450 млн.

Сотрудничество «Заубера» с «Альфа Ромео» завершится по окончании сезона-2023.

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