«Заубер» 27 сентября объявит о партнёрстве с «Ауди»

Швейцарская команда «Заубер», выступающая в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео», 27 сентября объявит о партнёрстве с «Ауди», сообщает издание Motorsport-Total.



По информации источника, команда будет называться «Ауди», о других деталях будущего соглашения на данный момент не сообщается.



Ранее в социальных сетях «Альфа Ромео» появился анонс объявления, которое будет опубликовано 27 сентября.



«Продолжаем творить историю», — сказано в записи.



Ранее в «Ауди» официально объявили, что придут в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей. Кроме того, сообщалось, что компания выкупит 75% акций «Заубера» примерно за $ 450 млн.



Сотрудничество «Заубера» с «Альфа Ромео» завершится по окончании сезона-2023.