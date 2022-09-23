Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс опубликовал новое видео в своих социальных сетях. На видео Сайнс тренируется в рамках подготовки к Гран-при Сингапура в необычном месте — испанец работает на велотренажёре в сауне.
«Готовлюсь к сложнейшей гонке в сезоне», — подписал видеоролик Сайнс.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
За шесть этапов до конца сезона-2022 Карлос Сайнс занимает пятое место в личном зачёте чемпионата мира. На счету Сайнса 187 очков. Лидирует в чемпионате пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — на его счету 335 очков.
Гран-при Сингапура пройдёт с 30 сентября по 2 октября на трассе «Марина-Бэй». Формула-1 вернётся в Сингапур после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
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