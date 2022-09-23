Техдиректор «Астон Мартин» ответил, как быстро команда поборется за победы в Ф-1
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Технический директор «Астон Мартин» Дэн Феллоуз высказался об амбициях команды.
«Мы очень амбициозны, но между лидерами средней группы и лидерами чемпионата есть большая разница, так что это может занять не месяцы, а годы. Нужно оставаться реалистами, когда говоришь об ожиданиях от ближайших сезонов. Все мы знаем, что должны сделать, чтобы подняться выше, но это требует времени. Нам нужно найти свой путь в Формуле-1 — путь «Астон Мартин».
Критика со стороны Алонсо в случае неудач? Мы знаем, что Фернандо всегда открыто высказывается о проблемах с машиной, но для нас это не в новинку. Феттель и Стролл тоже говорят о машине всё, что думают, обеспечивая нам качественную обратную связь», — приводит слова Феллоуза пресс-служба «Астон Мартин».
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