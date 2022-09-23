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Риккардо: у меня два варианта на следующий сезон

Риккардо: у меня два варианта на следующий сезон
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о своих планах на будущее.

«Пока не знаю, что дальше. Конечно, у меня есть определённое представление о ситуации, я выстраиваю план дальнейших действий. Но я ни с кем ничего не подписывал. Контракта на следующий год у меня нет. На самом деле у меня два варианта. Либо я подпишу контракт с командой, которая мне подходит, либо пропущу год и постараюсь вернуться в 2024 году.

Пока сложно говорить о конкретике, но, думаю, через месяц ясности будет больше. В любом случае я не переживаю и спокойно отношусь к этой ситуации», — приводит слова Риккардо News Corp.

Ранее сообщалось, что Риккардо может получить роль резервного пилота в «Мерседесе». При этом, по информации СМИ, немецкая команда рассматривает его в качестве кандидата на замену Льюиса Хэмилтона в случае, если семикратный чемпион мира завершит карьеру.

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