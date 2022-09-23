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ФИА подтвердила, что Херта не получит суперлицензию

ФИА подтвердила, что Херта не получит суперлицензию
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Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что американский гонщик Колтон Херта не получит суперлицензию для участия в Формуле-1.

«ФИА подтверждает, что по соответствующим каналам был сделан запрос, и мы можем подтвердить, что гонщик Колтон Херта не имеет необходимого количества очков для получения суперлицензии. ФИА постоянно пересматривает свои правила и процедуры, в том числе в отношении права на суперлицензию, при этом основными факторами, рассматриваемыми в отношении этой темы, являются безопасность, опыт и уровень выступлений», — гласит заявление ФИА.

Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.

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