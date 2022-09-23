Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о будущем Мика Шумахера в Формуле-1.
«Я ещё в начале сезона говорил, что сейчас главное для Мика — прогрессировать в ходе сезона. Думаю, что через пару гонок мы сядем и обсудим с ним его выступления в нынешнем сезоне. Также мы планируем сесть и обсудить это с «Хаасом», после чего для Мика будет выбрано лучшее решение», — приводит слова Маттиа Бинотто FormulaPassion.
В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (335).
Ранее сообщалось, что «Хаас» принял решение не продлевать контракт с Шумахером.
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