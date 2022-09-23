Перес рассказал о целях на оставшиеся гонки сезона

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о задачах на оставшиеся шесть гонок сезона-2022 Формулы-1.



«Сейчас для меня важно хорошо закончить сезон, мне нужно быть конкурентоспособным, выигрывать гонки. Чемпионат практически завершён, титул выиграет Макс, так что для меня сейчас неважно, каким я окажусь в итоге – вторым или третьим. В концовке сезона моей целью будут победы в гонках, я буду стараться закончить сезон как можно сильнее, чтобы в следующем году претендовать на титул.



Это был очень важный год, команда увидела, что я могу быть так же конкурентоспособен, как и Макс. Мы хотим, чтобы в 2023 году оба пилота боролись за титул. Я не ищу оправданий. Любой, кто знает меня, скажет, что я продолжу работать и не сдамся. Я уверен, что могу хорошо закончить сезон», — приводит слова Серхио Переса Fox Sports Mexico.