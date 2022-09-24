Деймон Хилл рассказал, почему он не доверяет скорости гонщиков на тестах

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл считает, что тесты — не самый лучший вариант для оценки скорости пилота.



«Тесты — это не лучший способ проверить пилота, чтобы понять, насколько он подходит вашей команде. Во многом это связано с атмосферой, которая царит в боксах. С тем, как пилот себя чувствует и как механики и инженеры с ним общаются. Можно создать такую атмосферу, при которой пилот почувствует себя настоящим лидером и сможет показать хороший темп. Но этот темп может ввести в заблуждение. Нельзя так оценить, насколько быстр гонщик на самом деле.



Много раз было такое, что мы приезжали на зимние тесты, а быстрейшими оказывались пилоты «Хааса». Они выигрывали титул? Ничего подобного, именно на гонках всё встаёт на свои места», — сказал Хилл в эфире подкаста F1 Nation.