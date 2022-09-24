Владелец команды NASCAR: Риккардо осведомлён о нашем интересе

Владелец команды NASCAR TrackHouse Racing Джастин Маркс сообщил, что они заинтересованы в участии Даниэля Риккардо на одном из этапов заокеанской серии.



«Даниэль Риккардо осведомлён о «Проекте 91», и он знает, что с нашей стороны есть интерес. Но я думаю, что он сейчас пытается разобраться, какой будет его возможная сделка в Формуле-1», — приводит слова Джастина Маркса журналист Адам Стерн в своих социальных сетях.



Напомним, «Проект 91» направлен на участие в NASCAR пилотов, известных на международном уровне.



TrackHouse Racing уже выставляла машину под номером 91 на одном из этапов чемпионата в сезоне-2022, а в дальнейшем этот проект будет работать на постоянной основе.



Первым этот автомобиль в боевых условиях опробовал Кими Райкконен, не добравшись до финиша на этапе NASCAR в Уоткинс-Глене.