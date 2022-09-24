24-летний мотогонщик погиб на этапе немецкого чемпионата в Хоккенхайме

Немецкий мотогонщик Леон Лангштедтлер погиб во время тренировки этапа Международного чемпионата Германии по мотогонкам на трассе в Хоккенхайме, сообщает Motorsport-Total.



Лангштедтлер упал во время заезда, после чего в него врезался другой гонщик — Даниэль Киргхоф.



Тренировка была остановлена красным флагом. Пилоту незамедлительно была оказана медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, 24-летний Леон Лангштедтлер скончался на месте аварии. Киргхоф в результате аварии получил травмы.



Лангштедтлер в нынешнем сезоне занимал 22-е место в зачете IDM Superbike с 18 очками.



Как сообщают источники, в ближайшее время будет принято решение о том, будет ли продолжен этап в Хоккенхайме, однако высока вероятность отмены гонки.