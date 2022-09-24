Бывший пилот Формулы-1 пояснил свои слова о Хельмуте Марко и психологических проблемах

Бывший пилот Формулы-1 Хайме Альгерсуари прокомментировал свои слова о спортивном консультанте «Ред Булл» Хельмуте Марко.
Ранее экс-гонщик признался, что после работы с Марко он испытывал трудности и работал с психологами.
«Хотел бы кое-что прояснить по поводу моих слов о Хельмуте Марко. Я глубоко благодарен, что встретил его в 15 лет. Он был моим учителем, человеком, который требовал выкладываться и идти вперёд. Так работает молодёжная система «Ред Булл». Мне не хватит слов, чтобы выразить благодарность Марко и команде. Я научился дисциплине, научился посвящать себя целиком работе, что помогло мне достичь многих целей в жизни. Уверен, не попади я в «Ред Булл», я бы не стал тем, кем являюсь.
Соревнуясь в любом виде спорта, нужен соответствующий подход, чтобы добиваться успеха. И нужно много требовать от себя. В «Ред Булл» будут требовать большего, даже если ты побеждаешь», — написал Альгерсуари в своих социальных сетях.
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