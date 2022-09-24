Култхард: не Бинотто вылетает с трассы и устраивает аварии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался в защиту руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, которого обвиняют в том, что команда допускает грубые ошибки по ходу сезона.



«Я ожидаю, что Бинотто точно останется в команде до конца нынешнего сезона. Признаюсь, меня впечатляет то, как он сохраняет спокойствие, несмотря на довольно хаотичную и тревожную обстановку внутри команды. Кроме того, это не Бинотто вылетает с трассы и устраивает аварии, а построение стратегии пит-стопов и разработка двигателя также за пределами его ответственности», — заявил Култхард в эфире Channel4.



В текущем сезоне «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов с 406 очками. Пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс — на втором и пятом местах в общем зачёте пилотов соответственно.