Култхард: не Бинотто вылетает с трассы и устраивает аварии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался в защиту руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, которого обвиняют в том, что команда допускает грубые ошибки по ходу сезона.
«Я ожидаю, что Бинотто точно останется в команде до конца нынешнего сезона. Признаюсь, меня впечатляет то, как он сохраняет спокойствие, несмотря на довольно хаотичную и тревожную обстановку внутри команды. Кроме того, это не Бинотто вылетает с трассы и устраивает аварии, а построение стратегии пит-стопов и разработка двигателя также за пределами его ответственности», — заявил Култхард в эфире Channel4.
В текущем сезоне «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов с 406 очками. Пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс — на втором и пятом местах в общем зачёте пилотов соответственно.
- 24 сентября 2022
-
12:36
-
11:31
-
10:58
-
10:58
-
10:18
-
10:08
-
01:04
-
00:55
-
00:02
- 23 сентября 2022
-
23:52
-
23:01
-
22:58
-
21:55
-
21:47
-
20:55
-
20:32
-
20:00
-
18:49
-
18:46
-
17:57
-
17:21
-
16:08
-
14:51
-
13:31
-
12:27
-
12:05
-
10:37
-
09:50
-
00:59
- 22 сентября 2022
-
23:54
-
23:03
-
21:46
-
20:47
-
19:39
-
18:02