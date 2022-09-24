«В Формуле-1 нет времени на деликатность». Деймон Хилл поддержал «Феррари»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что генеральный директор «Феррари» Джон Элканн был прав, назвав лидером команды Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса.



«Всё дело в том, что Шарль Леклер по чистому темпу является лидером команды. Карлос отлично выполняет свою работу, но он так ни разу и не доминировал над Леклером, не так ли? В этом плане он немного похож на Серхио Переса. Они делают хорошую командную работу. Карлос был очень хорош в Монце, но ему нужно сделать ещё один шаг вперёд, чтобы иметь возможность оставлять Шарля в тени.



Когда вы сражаетесь с Максом Ферстаппеном и «Ред Булл», вы должны выставлять вперёд свои лучшие силы и нельзя не задеть чувства других людей, потому что в Формуле-1 на деликатность нет времени. Думаю, что заявление Элканна было жёстким, но справедливым», — приводит слова Хилла GPFans.